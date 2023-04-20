В Большом театре рассказали о планах на новый сезон

Запланировано множество премьер

Сразу 10 премьер, семь из которых - оперные! В Большом театре рассказали о планах на новый 248-й сезон.

Оперу Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" мы увидим в трактовке Евгения Писарева. А Сергей Урсуляк поставит "Евгения Онегина". Для известного кинорежиссёра это первый опыт на исторической сцене, сообщает "ТВ Центр".

Среди балетных премьер - "Пиковая дама", которую представит Юрий Посохов. А также "Ромео и Джульетта" в легендарной хореографии Михаила Лавровского. Будут и совсем необычные для Большого спектакли.

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