В Москве капитально отремонтировали доходный дом XIX века на Чаплыгина

На фасаде были отреставрированы все архитектурные элементы

На улице Чаплыгина завершили капремонт сразу нескольких домов. У зданий необычной архитектуры и история яркая. Великие учёные и творческая богема жили здесь на протяжение нескольких эпох. Воссоздавать не только фасад, но и интерьеры реставраторам пришлось в очень непростых условиях: элитные квартиры не пустуют и сейчас.

Дом, похожий на роскошный воздушный кремовый торт. Колонны, фантастические украшения и даже собственные защитницы-горгульи. Доходный дом на Чаплыгина десять построен в 1894-м году. И впервые за долгие десятилетия в нем были проведены серьезные реставрационные работы и капремонт. Он очень в этом нуждался, говорят жильцы.

Помимо реставрационных работ на фасаде, меняли все инженерные системы, восстанавливали кровлю. И по соседству в доме №8, где провел детские годы актёр Георгий Юматов, уже завершился капитальный ремонт.

"Особое внимание было уделено непосредственно фасаду, произведена частичная замена штукатурного слоя, соответственно локальная замена кирпичной кладки с последующей расшивкой швов и восстановлением", - пояснил Сергей Лисянский, начальник отдела управления строительного контроля по ЦАО.

Здесь, в районе Чистых прудов, всегда были особняки, доходные дома. С 1942 года эта улица носит имя выдающегося механика, математика, основоположника отечественной аэродинамики Сергея Чаплыгина. Он жил в доходном доме купцов Грибовых. Здание - великолепный образец неоклассики с элементами модерна. Построено в 1912 году известным архитектором Густавом Гельрихом, у него тоже в свое время была здесь квартира.

"Здесь жил и Гамалея, здесь жила и единственная официальная жена Максима Горького - Екатерина Пешкова, здесь жил наш знаменитый историк Юрий Готье Дюфайе", - рассказала гид по Москве, культуролог Мария Василёнок.

Но несмотря на известных жильцов, на всю страну прославила этот дом знаменитая "Табакерка" - именно здесь, в подвале, где был угольный склад, Олег Табаков и создал театр. "Табакерка" сейчас на реставрации. А вот в жилой части здания все работы завершены. Дом строился изначально как элитный. И очень богато декорирован снаружи.

"На фасаде были отреставрированы все архитектурные элементы - лепной декор, рустовая часть фасада, штукатурка фасада, откосы, окна в местах общего пользования. Так же в подъездах была отреставрирована архитектура, подъезды богаты своей архитектурой", - отметил Сергей Кобликов, начальник участка подрядной организации, руководитель проекта.

В подъездах на потолках - лепнина, на полу - метлахская плитка. У квартир - оригинальные обозначения номеров с изображением грифонов. И реставрация здесь коснулась буквально всего - от лифтовых шахт, чугунных решеток до деревянных поручней. Бережно восстанавливали все утраты.

"Данные ступени каменные, не подлинные, они восстановлены, воссозданы по аналогичным слепкам, размерам, реставрационным размерам, были высечены специально в рамках реставрационных работ и восстановлены, потому что уже родные ступени сильно обветшали и стёрлись. Было принято решение их воссоздать", - пояснил Даниил Лосин, начальник управления по объектам культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Ремонтные и реставрационные работы в домах на улице Чаплыгина сейчас завершены, а вот у соседей - в зданиях в Большом Харитоньевском и Архангельском переулках - в этом году они только начнутся.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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