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В Москве капитально отремонтировали доходный дом XIX века на Чаплыгина

15:24
  • четверг
  • 20 апреля 2023

На фасаде были отреставрированы все архитектурные элементы

На улице Чаплыгина завершили капремонт сразу нескольких домов. У зданий необычной архитектуры и история яркая. Великие учёные и творческая богема жили здесь на протяжение нескольких эпох. Воссоздавать не только фасад, но и интерьеры реставраторам пришлось в очень непростых условиях: элитные квартиры не пустуют и сейчас.

Дом, похожий на роскошный воздушный кремовый торт. Колонны, фантастические украшения и даже собственные защитницы-горгульи. Доходный дом на Чаплыгина десять построен в 1894-м году. И впервые за долгие десятилетия в нем были проведены серьезные реставрационные работы и капремонт. Он очень в этом нуждался, говорят жильцы.

Помимо реставрационных работ на фасаде, меняли все инженерные системы, восстанавливали кровлю. И по соседству в доме №8, где провел детские годы актёр Георгий Юматов, уже завершился капитальный ремонт.

"Особое внимание было уделено непосредственно фасаду, произведена частичная замена штукатурного слоя, соответственно локальная замена кирпичной кладки с последующей расшивкой швов и восстановлением", - пояснил Сергей Лисянский, начальник отдела управления строительного контроля по ЦАО.

Здесь, в районе Чистых прудов, всегда были особняки, доходные дома. С 1942 года эта улица носит имя выдающегося механика, математика, основоположника отечественной аэродинамики Сергея Чаплыгина. Он жил в доходном доме купцов Грибовых. Здание - великолепный образец неоклассики с элементами модерна. Построено в 1912 году известным архитектором Густавом Гельрихом, у него тоже в свое время была здесь квартира.

"Здесь жил и Гамалея, здесь жила и единственная официальная жена Максима Горького - Екатерина Пешкова, здесь жил наш знаменитый историк Юрий Готье Дюфайе", - рассказала гид по Москве, культуролог Мария Василёнок.

Но несмотря на известных жильцов, на всю страну прославила этот дом знаменитая "Табакерка" - именно здесь, в подвале, где был угольный склад, Олег Табаков и создал театр. "Табакерка" сейчас на реставрации. А вот в жилой части здания все работы завершены. Дом строился изначально как элитный. И очень богато декорирован снаружи.

"На фасаде были отреставрированы все архитектурные элементы - лепной декор, рустовая часть фасада, штукатурка фасада, откосы, окна в местах общего пользования. Так же в подъездах была отреставрирована архитектура, подъезды богаты своей архитектурой", - отметил Сергей Кобликов, начальник участка подрядной организации, руководитель проекта.

В подъездах на потолках - лепнина, на полу - метлахская плитка. У квартир - оригинальные обозначения номеров с изображением грифонов. И реставрация здесь коснулась буквально всего - от лифтовых шахт, чугунных решеток до деревянных поручней. Бережно восстанавливали все утраты.

"Данные ступени каменные, не подлинные, они восстановлены, воссозданы по аналогичным слепкам, размерам, реставрационным размерам, были высечены специально в рамках реставрационных работ и восстановлены, потому что уже родные ступени сильно обветшали и стёрлись. Было принято решение их воссоздать", - пояснил Даниил Лосин, начальник управления по объектам культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Ремонтные и реставрационные работы в домах на улице Чаплыгина сейчас завершены, а вот у соседей - в зданиях в Большом Харитоньевском и Архангельском переулках - в этом году они только начнутся.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
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