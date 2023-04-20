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Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с ММКФ

15:13
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Водителей просят выбирать пути объезда

В четверг вечером открывается 45-й Московский международный кинофестиваль. В связи с этим в центре города перекрыто движение транспорта.

Уже в эти минуты нельзя проехать на участках Пушкинской площади, Большого Путинковского переулка, а также улицы Малая Дмитровка. Кроме того, там запрещена парковка.

В Дептрансе водителей просят выбирать пути объезда. Ограничения будут действовать до часа ночи. Также сегодня изменён маршрут автобуса М40. Пассажиры могут пользоваться рейсом Е30 и метро.

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