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Песков объяснил связь СВО с устремлением Украины в НАТО

13:03
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Предотвращение вступления Украины в НАТО является одной из целей российской специальной военной операции. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля пояснил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу "будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности", сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что российская сторона практически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. Дипломат отметил, что в этом противостоянии Украине отведена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений.

При этом перспективы вступления Украины в НАТО, о стремлении к которому неоднократно говорили в Киеве, весьма туманны. Источники, знакомые с ходом обсуждения данного вопроса, рассказали, что ни одно из государств — членов Североатлантического альянса не считает возможным вступление Украины в этот блок в скором времени.

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