Кремль оценил перспективу переговоров с Западом по ядерным арсеналам

Необходимо учитывать арсеналы и США, и европейских стран

Проводить переговоры по контролю над стратегическими вооружениями с США бессмысленно без учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании, которые фактически находятся под контролем американских властей. Такое заявление сделал в четверг, 20 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что таков концептуальный подход Москвы к теме переговоров по ядерным арсеналам и ядерному сдерживанию, поскольку Франция и Великобритания фактически являются "единой интегральной системой НАТО", управляемой Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков оценил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей. Французский политик, по всей видимости, имел в виду решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Однако Песков отметил, что "такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно".

При этом в США опасаются укрепления партнерства Москвы и Пекина, поскольку совокупный ядерный арсенал этих двух государств может существенно превысить американский.

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