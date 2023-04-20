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Пескова спросили о дополнительных мерах по защите от "арктура"

13:26
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Всплеск заболеваемости ожидается к концу мая

В России дополнительных мер защиты в связи с появлением нового подвида коронавируса "арктур" пока не требуется.
Россиян предупредили о предстоящем новом всплеске COVID-19

Об этом в четверг, 20 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет", - сказал представитель Кремля.

Об обнаружении в России случаев коронавирусной инфекции, вызванных подвариантом "арктур", в Роспотребнадзоре рассказали 18 апреля. В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии.

"Арктур" потенциально обладает большей заразностью, умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет к коронавирусу, но патогенность его невысока. Это означает, что болезнь протекает преимущественно в легкой форме.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всплеск заболеваемости "арктуром" ожидается к концу мая.

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