Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Пациенты с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями под особой защитой города

Качество медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям в рамках реализации государственной программы "Столичное здравоохранение" продолжает повышаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Эта категория пациентов находится под особой защитой города.

"Также заботимся о здоровье матерей и детей. Поэтому для них в рамках госпрограммы "Столичное здравоохранение" постоянно улучшаем качество медицинских услуг", - сообщил мэр.

Для онкобольных в крупнейших стационарах организованы многопрофильные онкологические центры. В одном месте собраны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

"Пациентам не приходится обращаться в другие медицинские организации. Реализуем проект сопровождения пациентов "Персональный онкопомощник". За 2,5 года их помощь получили больше 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжает работать "инфарктная сеть", в которую входит больше 20 городских больниц. Для матерей и детей в 2022 году были открыты два современных перинатальных центра.

Также в городе расширена программа неонатального скрининга: массовое обследование новорожденных проводится по 36 наследственным заболеваниям.

Ранее мэр Москвы сообщил об открытии после реконструкции взрослой поликлиники в Черемушках. Она стала 80-й в городе, обновленной по новому московскому стандарту.

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