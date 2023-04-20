В России началась тестовая рассылка электронных воинских повесток

Бумажные повестки также продолжают рассылать
В Санкт-Петербурге уже проводится рассылка повесток призывникам через портал государственных и муниципальных услуг в тестовом режиме. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал военный комиссар города Сергей Качковский.
Военком уточнил, что, наряду с электронными повестками, призывникам направляют и традиционные бумажные. Кроме того, рассматривается вопрос рассылки повесток по СМС, но "пока СМС еще нет, только "Госуслуги".
В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что повестки, которые рассылаются через "Госуслуги", в обязательном порядке дублируются обычными, сообщает "Интерфакс".
Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупредил, что электронные повестки в период проведения весенней призывной кампании будут рассылать для апробации нового метода. При этом повестки на "Госуслугах" не будут иметь юридической силы в этот призыв, они должны быть продублированы традиционными способами.
В Министерстве цифрового развития России подчеркивали, что способы направления повесток должно установить отдельным актом федеральное правительство. Пока правовых оснований для массовой рассылки электронных повесток призывникам вне рамок эксперимента нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"