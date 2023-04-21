Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Меркурий становится ретроградным

Овны

Меркурий сегодня становится ретроградным, а Плутон замедляется. Успейте завершить дела, которые почти на финише, иначе они застопорятся почти на месяц.

Тельцы

Меркурий в вашем знаке стал ретроградным, не дотянув до встречи с Ураном буквально пару шагов! Сделайте паузу в делах, так как все равно будете медленно соображать.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий решила покопаться в прошлом. Ожидаются вещи сны, предчувствия или интерес к своему роду, предкам, врожденным способностям.

Раки

Групповые занятия или проекты, в которых много участников, забуксуют. Не возлагайте на них надежд и не начинайте бизнес с друзьями - ничего не выйдет.

Львы

Новым делам будет дан задний ход или их приостановят. Будьте готовы к заморозке бюджетов и пересмотру планов, но через месяц будет шанс все отыграть назад.

Девы

Запланированные дела по учебе и стажировкам могут сорваться. Но возможно, что вы обрадуетесь этой паузе и используете ее для восполнения сил. В вашем случае стакан наполовину полон.

Весы

Возникнут вопросы по кредитам, банковским вкладам, алиментам, компенсациям. Навести порядок в них пока не получится, зато у вас будет время разобраться в деталях.

Скорпионы

В личной жизни наступают заморозки. Если страсть еще вчера пылала, а сегодня остыла, не отчаивайтесь – это влияние звезд, которое закончится через месяц!

Стрельцы

Вас могут попросить вернуться на бывшую работу или к прежним обязанностям. Думайте, подходит ли это вам, и не стесняйтесь озвучивать свои требования.

Козероги

У вас могут возникнуть проблемы с детьми-школьниками. Кроме того, придется вернуться и доработать проекты, которые вы считали законченными.

Водолеи

Если сегодня вы находитесь в пути или далеко от дома, постарайтесь поскорее вернуться. Иначе что-то задержит вас, и обратный путь превратится в увлекательный квест.

Рыбы

В делах наступит некий ступор - вы можете растеряться и не знать, как действовать дальше. К счастью, недоброжелатели забудут о вас на время, и вы успеете все обдумать.

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