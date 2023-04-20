В Госдуме опровергли право губернаторов продлевать праздничные нерабочие дни

Ряд депутатов настаивает на увеличении майских выходных

Высшие лица исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе устанавливать нерабочие праздничные дни. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отметил парламентарий, губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие, а федеральное правительство уже утвердило календарный план по выходным дням на 2023 год.

При этом работодатели решением по своей организации могут предоставить сотрудникам дополнительные выходные, указал Нилов. Он также напомнил позицию ЛДПР о том, что "у нас северная страна, тяжелые климатические условия, больше надо давать гражданам отдыхать, и это позволит укрепить здоровье и продлить жизнь", сообщает РИА Новости.

Ранее в думской фракции "Новых людей" подготовили поправки в законодательство, предусматривающие нерабочие дни в период с 1 по 9 мая без перерывов. При этом представитель фракции, вице-спикер Владислав Даванков призвал глав субъектов Российской Федерации принять такие решения на региональном уровне.

После этого Нилов рассказал, что в Госдуме подготовят поправки, которые уточнят полномочия глав регионов по объявлению выходных дней, "чтобы у нас не было календарной вакханалии".

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