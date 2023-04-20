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Кличко заявил о намерении изъять землю российского посольства

14:06
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Договор расторгнут в четверг

Власти Киева хотят разорвать договор об аренде земельного участка в Соломенском районе, на котором расположено здание российского посольства.

Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Ожидается, что киевский городской совет расторгнет заключенный в 1999 году договор сегодня.  

“Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Ранее с подобной инициативой выступила партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Решение мотивировано тем, что между Россией и Украиной расторгнуты дипломатические отношения, передает ТАСС.

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