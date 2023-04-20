Все больше стран видят тупик на западном пути

В особенности это касается Латинской Америки

Это уже куда серьезнее, чем марш пустых кастрюль, поджоги мусора и уличные столкновения с полицией. Настоящий народный бунт униженных и оскорбленных против богатых и сильных мира сего. Протестующие штурмуют здание парижской фондовой биржи Euronext. Выкрикивают оскорбления в адрес финансистов, чиновников, президента. Уже внутри жгут фаеры и поют революционные песни.

Требование у демонстрантов - весьма конкретное. Если у государства нет денег на пенсии для французов, пусть тогда платят крупные компании.

"Члены профсоюзов Франции настаивают на том, что государство не должно забирать деньги из карманов рабочих. Пусть оно поищет средства в карманах миллиардеров", - объясняют СМИ.

Парадоксально то, что на фоне левой проблематики, какой, безусловно, является борьба против пенсионной реформы, во Франции растут рейтинги ультраправого политика. Марин Ле Пен, согласно соцопросам, уже уверенно обходит действующего хозяина Елисейского дворца. Макрон же свои неудачи во внутренней политике пытается компенсировать инициативами во внешней. Но и здесь в него летят камни.

Агентство Bloomberg пишет, что мирный план Франции по Украине, якобы переданный Китаю, вызвал шквал критики со стороны других лидеров ЕС.

"По словам официальных лиц в европейских столицах, Париж зря сосредоточился на заявлении лидера Китая Си Цзиньпина о том, что он готов работать над переговорами. Многие отнеслись скептически к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его безграничную дружбу с Россией", - сказано в статье.

Сближение Москвы и Пекина никому на Западе не дает покоя. Вот уже и глава МИД Германии Анналена Бербок, вернувшись из поездки в Китай, резко ужесточила риторику. Больше не поддерживает мирную инициативу Франции, зато пугает мир мощью Поднебесной: "Должна вам сказать, что некоторые моменты моей недавней поездки в Пекин были более чем шокирующими. Китай все больше превращается в нашего системного соперника, а не в торгового партнера и конкурента".

Нечто подобное говорили раньше западные политики и про Россию. А после начала СВО на Украине - и вовсе стали считать нашу страну "вселенским злом". Развернули по указке США настоящую санкционную войну против Москвы. Вот только навредили этим в первую очередь себе же. Теперь вынуждены констатировать: новые ограничения вводить уже просто невозможно. Потому как это уничтожит экономику Евросоюза.

"Дальнейшая санкционная политика ЕС может быть связана только с ужесточением уже введенных мер. А вот принципиально новых ограничений не будет. Без тех отраслей российской экономики, которые еще не попали под санкции, сразу несколько стран Европы не выживут. Многие чиновники говорят: "Если мы введем новые меры, то исключений из них будет больше, чем самих ограничений", - сообщает FT.

Тупик на западном пути видят все больше стран. Успех поездки главы российского МИДа по Латинской Америке - тому подтверждение. Санкции, вводимые из-за теплых отношений с Москвой, не испугали ни Бразилию, ни Венесуэлу, ни Никарагуа.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега - легендарная личность во всей Латинской Америке. Настоящий "революсьонарио" - один из лидеров Сандинистской революции, освободившей страну от проамериканской диктатуры. Не случайно он так хорошо понимает, за что сегодня борется Россия.

"Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые совершили переворот на Украине. Там правят сыновья Гитлера. Между тем НАТО преследует Россию, окружая ее большим количеством оружия, большим количеством военных баз, а Соединенные Штаты дирижируют международным террористическим оркестром", - указал Ортега.

"Коллективный Запад, сплотившийся под зонтиком американской "исключительности", пытается утвердить свою гегемонию, диктовать всем и вся в любой точке земного шара. Вместе с Никарагуа и другими нашими единомышленниками будем активно противодействовать этому, привлекать внимание к недопустимости подобного поведения в современном мире", - добавил глава МИД России Сергей Лавров.

Сегодня министр - в Гаване. Куба тоже подготовила теплый прием. Россию и здесь считают соратником в сфере глобальной безопасности, важнейшим торгово-экономическим партнером. Да и просто - давним надёжным другом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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