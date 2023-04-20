Столтенберг приехал в Киев разбираться

НАТО желает знать, когда начнется контрнаступление ВСУ

До начала утренней молитвы на территорию Киево-Печерской лавры въезжает пожарная машина. Следом саперы и кинологи. Якобы в комплексе находится бомба. Апофеоз театральной постановки - на фото: один из силовиков досматривает полицейскую машину. Лишь полтора часа спустя прихожан канонической украинской православной церкви пускают на территорию.

Комплекс проверяли и накануне - сотрудники Минкульта Украины искали доказательства работы священников на Москву. И якобы нашли, но предъявлять их не спешат. Предлагают просто поверить на слово. Говорят - "следы русского мира в чистом виде".

После одностороннего расторжения договора аренды в конце марта киевские власти торопят монахов канонической православной церкви с выселением. Храмовый комплекс спешат отдать раскольникам – представителям ПЦУ. Но проверка пожарных и Минкульта этот процесс не ускорит.

Сегодня появилось видео жестокого задержания правозащитницы Виктории Кохановской, отстаивающей интересы УПЦ. Женщину, которая, по всей видимости, уже без сознания, силовики в штатском волокут по асфальту и бросают в машину. Проезд пытались заблокировать прихожане, но их вытолкали.

С мигалками по зачищенным улицам в центре Киева сегодня возят Йенса Столтенберга. Генсек НАТО прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. Высокому гостю показали сгоревшую российскую технику. Также Столтенберг принял участие в церемонии в память о погибших солдатах ВСУ. Цели визита не афишируют. Эксперты считают, что глава Североатлантического альянса хочет выяснить, когда же ВСУ начнут контрнаступление. А еще разобраться, куда идут западные деньги и оружие.

Но это за закрытыми дверями. На публике - слова поддержки: "Нидерланды и Дания объявляют о выпуске 14 новых боевых танков Leopard, а затем Соединенные Штаты объявили о новом пакете дополнительных 325 миллионов долларов США, включая дополнительные HIMARS, боеприпасы и ракеты для реактивных установок".

Помимо этого Вашингтон дает Киеву технологии. И речь идет в том числе о ядерных наработках, выяснили журналисты, прочитав письмо министерства энергетики США в "Росатом". В нем указано, что на Запорожской атомной электростанции есть "чувствительные ядерные технологии США".

"Что конкретно подразумевается под чувствительными ядерными технологиями США? Возможно, они предназначены не для производства энергии. Но если они находятся в центре Украины, в центре зоны боевых действий, то разумно предположить, что чувствительные ядерные технологии предназначены для военного применения. Другими словами, это ядерное оружие", - объяснил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Какое именно оружие могло дать такую яркую вспышку (накануне вечером ее видели в небе над Киевом), уже сутки гадают специалисты. Изначально в администрации Зеленского заявили, что это система ПВО. Военные эксперты подозревают, что украинские зенитчики сбили свою же ракету, отклонившуюся от заданной траектории. Затем Киев придумал другую версию: в слоях атмосферы сгорел космический спутник НАСА. Однако в тот момент аппарат все еще находился на орбите, сообщили в США.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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