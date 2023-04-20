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Стартовал Московский международный кинофестиваль: что нужно знать о смотре

22:27
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Он проводится уже в 45-й раз

Московскому кинофестивалю на этот раз удалось договориться даже с погодой. В честь юбилейного 45-го форума на улице совсем не по-апрельски тепло. Звезды на красной дорожке, впрочем, не только демонстрировали экстравагантные платья и костюмы, но и рассуждали об изменениях, которые сейчас переживает кинематограф.

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"Я очень люблю свою страну, я считаю, что мы на взлете. И это не только кинематографа касается, я считаю, что мы скоро вообще будем самыми модными среди многих стран", - говорит актриса Олеся Судзиловская.

Перерыв в проведении кинофестиваля был всего семь месяцев, предыдущий закончился в сентябре. Но и за это время команде ММКФ удалось значительно расширить географию - покажут фильмы из 64 стран. Часть картин, по признанию президента ММКФ Никиты Михалкова, заранее откладывали на десерт - для юбилейного фестиваля. И программу в этот раз обещают самого высокого уровня.

"Кризисы любые они открывают новые возможности в том числе, то есть это не только потеря, но и приобретение. И сегодняшний мир, в котором мы живем, и обстоятельства, в которых мы живем, нам очень четко показывают - кто есть кто и что есть что", - отметил Михалков.

В основном конкурсе - 11 фильмов. Два российских - "Первая любовь" Светланы Проскуриной и "14+. Продолжение" Андрея Зайцева. На этот раз целый ряд картин - о превратностях любви. Об этом и японская лента "Хрупкие цветы в потоке дней", и "Запах греха" - картина из Бангладеш о девушке, которую дядя выдал замуж за пожилого гробовщика в обмен на деньги.

В аргентинском фильме "Путь к успеху" герой пытается изо всех сил пристроить племянника в футбольную команду. А в картине "Невеста мертвеца" трое французов приезжают в румынскую деревню снять традиционные обряды - свадьбы, крестины, похороны. С первыми двумя - проблем не возникло. А вот похороны пришлось инсценировать.

Председатель жюри основного конкурса - индийский режиссер Рахуль Равель. Он был ассистентом еще у легендарного Раджа Капура на фильмах "Бобби" и "Мое имя клоун", а сейчас сам - один из ведущих кинематографистов Индии. Из россиян в жюри основного конкурса - актеры Алексей Гуськов и Светлана Иванова. А режиссер из Китая Хао Юнь возглавляет жюри в конкурсе документального кино.

"Документалистика это не просто картины о людях, это гораздо более широкое понятие, позволяющее окинуть взглядом весь мир. И для меня большая честь быть членом жюри Московского кинофестиваля, уже завтра мы приступим к просмотру конкурсных картин", - говорит он.

Кинокритики советуют не пропускать и внеконкурсные программы, и фильмы открытия и закрытия фестиваля. "Снегирь" Бориса Хлебникова о команде рыболовецкого судна уже называют главным событием в российском кино за последние годы. А фильмом закрытия станет спортивная драма "42 секунды" - о победе испанских ватерполистов на Олимпиаде 1992 года. Всего на фестивале покажут более 200 кинокартин. И 90 процентов из них можно будет увидеть только на ММКФ.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Открытие Московского международного кинофестиваля
Открытие Московского международного кинофестиваля
Открытие Московского международного кинофестиваля
Открытие Московского международного кинофестиваля
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков
Открытие Московского международного кинофестиваля
Открытие Московского международного кинофестиваля
Открытие Московского международного кинофестиваля
Открытие Московского международного кинофестиваля
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