Стартовал Московский международный кинофестиваль: что нужно знать о смотре

Он проводится уже в 45-й раз

Московскому кинофестивалю на этот раз удалось договориться даже с погодой. В честь юбилейного 45-го форума на улице совсем не по-апрельски тепло. Звезды на красной дорожке, впрочем, не только демонстрировали экстравагантные платья и костюмы, но и рассуждали об изменениях, которые сейчас переживает кинематограф.

"Я очень люблю свою страну, я считаю, что мы на взлете. И это не только кинематографа касается, я считаю, что мы скоро вообще будем самыми модными среди многих стран", - говорит актриса Олеся Судзиловская.

Перерыв в проведении кинофестиваля был всего семь месяцев, предыдущий закончился в сентябре. Но и за это время команде ММКФ удалось значительно расширить географию - покажут фильмы из 64 стран. Часть картин, по признанию президента ММКФ Никиты Михалкова, заранее откладывали на десерт - для юбилейного фестиваля. И программу в этот раз обещают самого высокого уровня.

"Кризисы любые они открывают новые возможности в том числе, то есть это не только потеря, но и приобретение. И сегодняшний мир, в котором мы живем, и обстоятельства, в которых мы живем, нам очень четко показывают - кто есть кто и что есть что", - отметил Михалков.

В основном конкурсе - 11 фильмов. Два российских - "Первая любовь" Светланы Проскуриной и "14+. Продолжение" Андрея Зайцева. На этот раз целый ряд картин - о превратностях любви. Об этом и японская лента "Хрупкие цветы в потоке дней", и "Запах греха" - картина из Бангладеш о девушке, которую дядя выдал замуж за пожилого гробовщика в обмен на деньги.

В аргентинском фильме "Путь к успеху" герой пытается изо всех сил пристроить племянника в футбольную команду. А в картине "Невеста мертвеца" трое французов приезжают в румынскую деревню снять традиционные обряды - свадьбы, крестины, похороны. С первыми двумя - проблем не возникло. А вот похороны пришлось инсценировать.

Председатель жюри основного конкурса - индийский режиссер Рахуль Равель. Он был ассистентом еще у легендарного Раджа Капура на фильмах "Бобби" и "Мое имя клоун", а сейчас сам - один из ведущих кинематографистов Индии. Из россиян в жюри основного конкурса - актеры Алексей Гуськов и Светлана Иванова. А режиссер из Китая Хао Юнь возглавляет жюри в конкурсе документального кино.

"Документалистика это не просто картины о людях, это гораздо более широкое понятие, позволяющее окинуть взглядом весь мир. И для меня большая честь быть членом жюри Московского кинофестиваля, уже завтра мы приступим к просмотру конкурсных картин", - говорит он.

Кинокритики советуют не пропускать и внеконкурсные программы, и фильмы открытия и закрытия фестиваля. "Снегирь" Бориса Хлебникова о команде рыболовецкого судна уже называют главным событием в российском кино за последние годы. А фильмом закрытия станет спортивная драма "42 секунды" - о победе испанских ватерполистов на Олимпиаде 1992 года. Всего на фестивале покажут более 200 кинокартин. И 90 процентов из них можно будет увидеть только на ММКФ.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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