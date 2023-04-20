ЛГБТ-сообщество использует динозавров для информационной атаки на детей

Но приносить своих чад в жертву толерантности готовы на Западе далеко не все

Родителям в России вряд ли стоит сожалеть о том, что Walt Disney приостановил свою деятельность в нашей стране в рамках санкционной войны. Буквально в начале месяца производитель детской кинопродукции пообещал довести в своих новых проектах количество ЛГБТ-персонажей и расовых меньшинств до половины от всех героев. И вот на экранах - мультфильм про гей-пару динозавров. Интернет-пользователи иронизируют - потому древние ящеры и вымерли. Хотя это совсем не шутки - зрителям детсадовского возраста в игровой форме насаждается мысль: семья из двух пап - это весело. Равно как и идея о том, что усыновление однополыми парами - это нормально.

ЛГБТ-сообщество неспроста для информационной атаки на детей использует именно динозавров. Это одни из самых любимых ими мультперсонажей. Мощные, статные - само воплощение маскулинности. И если с младых ногтей зрители начнут восторгаться воркующими гигантскими животными, то спустя несколько лет легко воспримут и двух милующихся мужчин. Флаг ЛГБТ детям по вкусу.

"Почему радуга? А потому что это символ, который вызывает у всех улыбку на устах, особенно у детей. Для ребенка это особое явление", - объясняет публицист Михаил Шахназаров.

Для нормального человека вот такое существо неопределенного пола - явление, требующее вмешательства психиатра. Но в одной из школ штата Калифорния гражданин в платье - член педсовета. Призывает всех учителей поддерживать детей, решивших поменять пол, и не ставить в известность родителей. Аудиторию не смущает, что спикер не может не только определиться со своей собственной гендерной идентичностью, но и разобраться, с кем у него отношения.

И власти в западных странах весьма охотно идут на поводу у таких людей. Истеблишменту они весьма удобны: не размножаются, ничего особо не требуют, кроме вседозволенности и принятия законов, поощряющих извращения.

В штате Вашингтон теперь можно отбирать детей у родителей, если последние не дают согласие на операцию по смене пола у ребенка, а чадо этого требует.

"Это самый опасный закон, с которым я сталкивалась за всю свою карьеру политического обозревателя. По сути, это санкционированное правительством похищение ваших детей", - заявила Брэнди Круз, ведущая подкаста Undivided на телеканале Fox News.

В таком же духе высказался и экс-президент США Дональд Трамп. В его домашнем штате Флорида губернатор-республиканец Рон Десантис запретил операции по смене пола детям. Миллиардер Илон Маск горячо поддержал инициативу и заявил, что любой родитель или врач, дающий добро на трансгендерные переходы несовершеннолетним, должен пожизненно сидеть в тюрьме. И похоже, на Западе назрела революционная ситуация, когда уже не хотят не только низы, но люди, которые имеют серьезное влияние и деньги.

Противостояние ЛГБТ-активистов и сторонников традиционных ценностей все чаще перерастает в драки. Приносить в жертву толерантности еще и своих детей консервативно настроенные члены западного общества явно не готовы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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