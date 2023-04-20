ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Набиуллина: российские предприятия адаптируются к переменам

14:45
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Глава Центробанка редставила отчёт о работе регулятора за прошлый год

Структурная перестройка экономики - большой путь, который должна пройти Россия, чтобы добиться устойчивого роста. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В четверг в Госдуме она представила отчёт о работе регулятора за прошлый год. Главными приоритетами остаются низкая инфляция, доступные кредиты, надёжный фондовый рынок и страхование.

Как отметила Набиуллина, российские предприятия адаптируются к переменам. Совместно с правительством были разработаны меры, которые помогут выявлять приоритетные проекты по импортозамещению и поддержке технологического суверенитета. Банки будут предлагать более комфортные условия для их реализации.

Особое внимание - ипотечным кредитам. Как подчеркнула Набиуллина, важно, чтобы их объём и стоимость самого жилья были доступными для заёмщиков. Ещё один ключевой вопрос - борьба с мошенничеством в банковском секторе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.