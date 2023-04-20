Глава Центробанка редставила отчёт о работе регулятора за прошлый год

Структурная перестройка экономики - большой путь, который должна пройти Россия, чтобы добиться устойчивого роста. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В четверг в Госдуме она представила отчёт о работе регулятора за прошлый год. Главными приоритетами остаются низкая инфляция, доступные кредиты, надёжный фондовый рынок и страхование.

Как отметила Набиуллина, российские предприятия адаптируются к переменам. Совместно с правительством были разработаны меры, которые помогут выявлять приоритетные проекты по импортозамещению и поддержке технологического суверенитета. Банки будут предлагать более комфортные условия для их реализации.

Особое внимание - ипотечным кредитам. Как подчеркнула Набиуллина, важно, чтобы их объём и стоимость самого жилья были доступными для заёмщиков. Ещё один ключевой вопрос - борьба с мошенничеством в банковском секторе.

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