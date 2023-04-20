Путин: муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО

Забота о близких участников спецоперации остается приоритетом

Власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников российской спецоперации. Об этом в четверг, 20 апреля, напомнил президент России Владимир Путин.

Глава государства в ходе заседания Совета по местному самоуправлению подчеркнул, что очень важно своевременно оказывать всю необходимую помощь родным бойцов СВО.

Путин заявил, что "когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем". Именно это отношение требуется при поддержке семей бойцов СВО.

Глава государства также отметил, что муниципальные чиновники, которые добровольцами отправились на спецоперацию для отстаивания исторических территорий России, продемонстрировали пример преданности Родине, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Владимир Путин поблагодарил главу региона за работу по поддержке семей участников спецоперации, подчеркнув, что самая главная задача – это поддержка людей, помощь людям".

В России учрежден специальный государственный фонд "Защитники Отечества" для оказания помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о юридической, социальной, психологической и медицинской помощи. Она включает реабилитацию, содействие в трудоустройстве и получении образования.

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