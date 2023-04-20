ЦБ предостерег от самоизоляции российской экономики

Остается немало стран, готовых поддерживать отношения с Россией

Российская экономика ни в коем случае не должна самоизолироваться. Такое мнение в четверг, 20 апреля, высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора подтвердила важность импортозамещения, в особенности по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Однако "мы должны торговать с миром", считает эксперт.

Набиуллина напомнила, что "есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта". Этими возможностями нужно пользоваться, поскольку многие проекты без выхода на внешний рынок не окупят себя, сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Всемирного банка по России и Сирии Роман Маршавин отметил бесперспективность попыток Запада добиться изоляции России, а также указал, что российская экономика давно не зависит от кредитных ресурсов Всемирного банка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя. Политик подчеркнула, что в мире по-прежнему сохраняется большой интерес к нашей стране и "никакой изоляции России нет".

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