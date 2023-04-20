ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ предостерег от самоизоляции российской экономики

14:42
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Остается немало стран, готовых поддерживать отношения с Россией

Российская экономика ни в коем случае не должна самоизолироваться. Такое мнение в четверг, 20 апреля, высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Кабмин определил приоритетные направления структурной адаптации экономики

Глава регулятора подтвердила важность импортозамещения, в особенности по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Однако "мы должны торговать с миром", считает эксперт.

Набиуллина напомнила, что "есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта". Этими возможностями нужно пользоваться, поскольку многие проекты без выхода на внешний рынок не окупят себя, сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Всемирного банка по России и Сирии Роман Маршавин отметил бесперспективность попыток Запада добиться изоляции России, а также указал, что российская экономика давно не зависит от кредитных ресурсов Всемирного банка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя. Политик подчеркнула, что в мире по-прежнему сохраняется большой интерес к нашей стране и "никакой изоляции России нет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парковочные столбы у здания Центробанка России
Парковочные столбы у здания Центробанка России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.