Минцифры опровергло сообщения о рассылке электронных повесток

Россияне могут получить повестку только двумя способами

Минцифры России не подтвердило информацию о планах отдельных регионов рассылать электронные повестки через "Госуслуги".

В ведомстве очередной раз подчеркнули, что для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

В настоящий момент граждане могут получить повестку только двумя способами: лично в руки и заказным письмом с уведомлением.

"Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу", - подчеркнули в министестве (цитата по "Интерфаксу").

Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что в городе в тестовом режиме началась рассылка повесток через портал "Госуслуги".

В свою очередь в Госдуме объяснили, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в весенний призыв, но они должны быть продублированы традиционными способами.

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