Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

Сейчас на улицах Москвы установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей

В Москве упрощен порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Образец заявления и список необходимых документов можно найти на портале mos.ru.

По словам мэра, раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах. Теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.

"Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества", - сообщил мэр.

Собянин надеется, что такой возможностью воспользуются многочисленные торгово-развлекательные комплексы, коммерческие паркинги, офисные центры, АЗС и другие организации, заинтересованные в предоставлении подобных услуг.

Сейчас на улицах Москвы установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей.

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