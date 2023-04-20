Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

Сейчас на улицах Москвы установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей
В Москве упрощен порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Образец заявления и список необходимых документов можно найти на портале mos.ru.
По словам мэра, раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах. Теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.
"Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества", - сообщил мэр.
Собянин надеется, что такой возможностью воспользуются многочисленные торгово-развлекательные комплексы, коммерческие паркинги, офисные центры, АЗС и другие организации, заинтересованные в предоставлении подобных услуг.
Сейчас на улицах Москвы установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"