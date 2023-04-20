Почти два десятка московских жилых дворов обустроили методом соучаствующего проектирования

Метод активно применяется не только государственными заказчиками, но и частными девелоперами

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что за последние несколько лет в столице с помощью метода соучаствующего проектирования были подготовлены концепции и проекты 17 дворовых территорий и двух общественных пространств.

"В Зеленограде, районах Кунцево, Марьино, Отрадное, Строгино, Ховрино, Черемушки и некоторых других", - уточнила Княжевская.

По ее словам, метод предусматривает вовлечение в процесс разработки концепции развития территорий как жителей, так и городских сообществ, а также проектных организаций, представителей органов местного самоуправления.

Как отметила председатель Москомархитектуры, проектировщики слышат мнение горожан, учитывают их пожелания и соотносят эти ожидания с действующими градостроительными нормативами.

Практика соучаствующего проектирования активно применяется не только государственными заказчиками, но и частными девелоперами, заключила Княжевская.

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