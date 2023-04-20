Жертвами обстрелов ВСУ в Белгородской области стали 30 человек

Это количество погибших с начала спецоперации

С февраля 2022 года в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины погибли 30 человек, ранения различной степени тяжести получили более 120 пострадавших. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор выступил с докладом о работе правительства перед депутатами областного законодательного собрания. Гладков рассказал, что Белгородская область за время спецоперации оказывалась под обстрелами украинских военных более 2,3 тысячи раз. Вооруженные силы Украины 326 раз использовали дроны для атаки на регион, а также осуществили 15 диверсий и минирований.

В результате действий украинских военных в Белгородской области были повреждены или полностью разрушены 3,3 тысячи домовладений, уничтожены 660 автомобилей. Ущерб нанесен 57 школам и детским садам, 636 энергетическим объектам, 137 коммерческим зданиям. Повреждено 19 тысяч га сельскохозяйственных угодий, разрушено 386 км дорожного полотна.

В 15 селах и хуторах Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня — людям запрещено оставаться на их территории, цитирует Гладкова "Бел.ru".

В Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

Регион продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. 9 апреля пострадали села Тишанка и Вознесеновка, перед этим украинские военные выпустили 12 снарядов по селу Архангельское.

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