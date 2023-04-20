На донецком направлении потери радикалов составили до 470 военнослужащих и наемников

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. При этом ВДВ и артиллерия пресекали попытки ВСУ контратаковать и перебросить резервы в районе Артемовска.

На краснолиманском направлении уничтожено более 60 военных ВСУ и два вражеских танка, на купянском - пресечены действия трех ДРГ. На донецком направлении потери радикалов составили до 470 военнослужащих и наемников, на херсонском направлении - свыше 15 военных и артсистема М777.

В районе населенного пункта Константиновка ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", в районе Водяного в ДНР - склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, российские войска поразили три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны ВСУ в ДНР.

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