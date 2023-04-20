ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объем помощи НАТО Украине достиг 150 млрд евро

15:23
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Альянс обещает и дальше помогать Киеву

Помощь членов Североатлантического альянса Украине уже составила в совокупности 150 млрд евро. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Песков объяснил связь СВО с устремлением Украины в НАТО
Генсек НАТО приехал в Киев

Политик прибыл в Киев впервые после начала российской спецоперации и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он назвал прибытие Столтенберга знаком того, что "Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений".

При этом генсек объявил, что НАТО увеличивает поставки украинским военным самолетов, танков и бронетехники, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что и до утечки секретных американских документов было известно, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях.

Источники отмечали, что Альянс помогает Киеву не только вооружениями — кадровые военные государств — членов Североатлантического альянса в составе специальных подразделений присутствуют на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военная техника НАТО
Военная техника НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.