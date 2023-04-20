Объем помощи НАТО Украине достиг 150 млрд евро

Альянс обещает и дальше помогать Киеву

Помощь членов Североатлантического альянса Украине уже составила в совокупности 150 млрд евро. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик прибыл в Киев впервые после начала российской спецоперации и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он назвал прибытие Столтенберга знаком того, что "Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений".

При этом генсек объявил, что НАТО увеличивает поставки украинским военным самолетов, танков и бронетехники, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что и до утечки секретных американских документов было известно, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях.

Источники отмечали, что Альянс помогает Киеву не только вооружениями — кадровые военные государств — членов Североатлантического альянса в составе специальных подразделений присутствуют на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"