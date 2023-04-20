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Писатель Гарри Каролинский стал гражданином России

15:56
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Важный документ Каролинскому выдан по указу президента Владимира Путина

Президент России Владимир Путин дал гражданство России 90-летнему писателю Гарри Каролинскому. Соответствующий указ главы российского государства был опубликован в четверг, 20 апреля.

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Уроженец Одессы Каролинский (настоящее имя Гарри Табачник) с 1973 года живет в Нью-Йорке. В последние годы Каролинский по приглашению российской стороны принимал участие в работе Конгресса соотечественников в Москве и в форумах соотечественников, которые проходили в Крыму.

"Принять в гражданство России следующих лиц: <…> Каролински Гарри Д., родившийся 3 июля 1932 г. на Украине; Каролински Зинаида В., родившаяся 19 сентября 1939 года в России", - говорится, в частности, в указе президента России.

Каролинский окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Был корреспондентом журнала "Сельская молодежь", журналистом радио "Маяк", "Комсомольской правды". Писал рассказы для "Нового журнала" и газеты "Новое Русское слово".

Гарри Давидович брал интервью у многих известных людей СССР - среди них маршал Георгий Жуков, Юрий Гагарин, Илья Эренбург. Общался с сыном Александра Керенского, Сергеем Довлатовым. В Штатах, после эмиграции, работал на радио "Свобода" и "Голос Америки" (признаны в России иноагентами).

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