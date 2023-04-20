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Минобороны отменило Парад Победы в Севастополе

15:43
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Такое же решение ранее приняли в ряде других городов России

В День Победы 9 мая в Севастополе не будут проводить военный парад. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
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Как пояснил политик, 19 апреля от командующего Черноморским флотом поступила информация о том, что российское Министерство обороны приняло решение об отмене Парада Победы в Севастополе.

Развожаев заверил, что День Победы в городе отметят, несмотря ни на что, но планы празднования скорректируют с учетом решения Минобороны, сообщает "Интерфакс".

Ранее руководитель Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму и Севастополе, где действует "желтый" уровень террористической опасности, отменят праздничные демонстрации на 1 мая, а также шествие Бессмертного полка и военный парад на 9 мая из соображений безопасности. После этого Развожаев заявил, что решения в отношении Севастополя по Параду Победы еще не приняты.

Парады в День Победы отменили еще в ряде российских городов, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной — в частности, в Курске и в Белгороде.

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Парад Победы в Севастополе
Парад Победы в Севастополе
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