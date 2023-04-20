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Апрель-2023 в Москве претендует на место в пятерке самых теплых

15:58
  • четверг
  • 20 апреля 2023

В столице сохраняется очень теплая и сухая погода

В столичном регионе сохраняются погодные условия, более типичные для мая — температура воздуха превышает климатическую норму на два-три градуса. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
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В пятницу прогнозируется до 15-16 градусов тепла в течение дня, в предстоящие выходные воздух может прогреться до 17-19 градусов. При этом осадки не ожидаются.

Если до конца месяца ситуация не изменится, нынешний апрель войдет в пятерку самых теплых за все время инструментальных наблюдений, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в мае в столичный регион может прийти так называемое возвратное похолодание. Он объяснил, что, как правило, это случается на фоне потепления возврат аномально прохладной погоды на пару недель.

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