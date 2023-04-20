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Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в разных районах Москвы

16:50
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Жители районов получают современную спортивную инфраструктуру

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в столице в настоящий момент идет строительство 21-го спортивного объекта общей площадью около 190 тыс. квадратных метров.

Застройщикам предоставили в аренду без проведения торгов 23,6 га земли, уточнил глава города.

Так, в Некрасовке возводят спортивный объект площадью 21 тыс. кв. м для тренировок и турниров по зимним видам спорта, а также плаванию, баскетболу, теннису, волейболу, мини-футболу и шахматам.

В Куркине завершается строительство ледового катка "Сталкер" площадью 10 тыс. кв. м, а в Раменках появится горнолыжный спортивный комплекс.

В Текстильщиках строят спортивный комплекс площадью 7,5 тыс. кв. м для одной из ведущих столичных волейбольных школ "Ника", в Зеленограде возводят центр водных видов спорта площадью около 4 тыс. кв. м.

Как подчеркнул Собянин, благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город - сотни рабочих мест.

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