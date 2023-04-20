Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

При этом запрет, вероятно, не будет распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие

Агентство Bloomberg в четверг, 20 апреля, сообщило со ссылкой на источники, что страны, входящие в группу G7, могут ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию.

При этом, правда, это не коснется медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Все это планируется в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита G7 в Хиросиме.

Представители Группы семи надеются, что к данной мере присоединятся члены Евросоюза. При этом Bloomberg добавляет, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

В то же время, 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция не намерена исполнять введенные рядом стран санкции против России. Об этом сообщил телеканал TRT.

А правительство Швейцарии, в свою очередь, включило в санкционный список по России частную военную компанию "Вагнер" и российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей".

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