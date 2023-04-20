Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась после запуска

Она провела в воздухе 4 минуты

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска , пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:34 по Москве.

Предполагалось, что в рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли.

В итоге ракета преодолела отметку лишь в 38 километров. В трансляции SpaceX это назвали "неконтролируемым рассоединением".

Многоразовая система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров.

Компания SpaceX выпустила официальный комментарий в соцсетях: "Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени". Специалисты проанализируют данные пуска. Затем начнется подготовка к новому старту.

Starship планировался как корабль для освоения дальнего космоса.

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