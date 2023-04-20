ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась после запуска

16:49
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Она провела в воздухе 4 минуты

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска , пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию SpaceX.

Маск ответил на реакцию интернет-пользователей на пост Медведева
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Запуск был осуществлен со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:34 по Москве.

Предполагалось, что в рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли.

В итоге ракета преодолела отметку лишь в 38 километров. В трансляции SpaceX это назвали "неконтролируемым рассоединением".

Многоразовая система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров.

Компания SpaceX выпустила официальный комментарий в соцсетях: "Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени". Специалисты проанализируют данные пуска. Затем начнется подготовка к новому старту.

Starship планировался как корабль для освоения дальнего космоса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракета-носитель с кораблем Starship
Ракета-носитель с кораблем Starship
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.