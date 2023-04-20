Губернатор Красноярского края переходит на работу на федеральном уровне

По словам Александра Усса, соответствующее предложение он получил от президента России Владимира Путина

Губернатор Красноярского края Александр Усс переходит на работу на федеральном уровне по предложению президента России Владимира Путина. Отныне он будет заниматься вопросами социально-экономического развития региона.

"На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Путиным", - написал Усс в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, поблагодарив главу государства за поддержку и выразив уверенность в том, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных регионов страны.

В пресс-службе губернатора ситуацию пока не комментируют.

"Пока только то, что написал губернатор, больше никаких подробностей нет", - сообщил ряду СМИ пресс-секретарь Усса Сергей Зыблев.

Как стало известно позднее, пост временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края займет замглавы Министерства финансов Михаил Котюков. Такое предложение ему сделал президент России Владимир Путин.

"Вы вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край", - сказал Путин на встрече с Котюковым в режиме видеоконференции.

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