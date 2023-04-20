Красноярский край возглавит замминистра финансов Котюков

Александр Усс покидает пост
Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с заместителем министра финансов России Михаилом Котюковым, передает "ТВ Центр".
Президент предложил ему стать врио губернатора Красноярского края.
Ранее Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций, занимал должность министра науки и образования, а затем перешел в Минфин.
Действующий руководитель региона Александр Усс покидает пост, так как получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.
"Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом", - отметил на встрече с Котюковым глава государства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"