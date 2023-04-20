Красноярский край возглавит замминистра финансов Котюков

Александр Усс покидает пост

Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с заместителем министра финансов России Михаилом Котюковым, передает "ТВ Центр".

Президент предложил ему стать врио губернатора Красноярского края.

Ранее Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций, занимал должность министра науки и образования, а затем перешел в Минфин.

Действующий руководитель региона Александр Усс покидает пост, так как получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.

"Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом", - отметил на встрече с Котюковым глава государства.

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