ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Подсказки от Вселенной на начало последней недели апреля

Овны

Сегодня вы можете определиться с местом работы, профессией или финансовыми целями. Ловите подсказки от Вселенной, включайте интуицию и осознанно подходите к делу!

Тельцы

Вас ждет интересный день. Хотя никаких особых событий не произойдет, но в то же время каждый из вас сможет продвинуться к успеху за счет своей интуиции.

Близнецы

Попробуйте угадать истинные мотивы окружающих. Сегодня у вас есть способность увидеть то, что обычно люди скрывают, и сделать определенные выводы.

Раки

О вас вспомнят старые друзья или коллеги, одноклассники, возможно, вы сами захотите с ними пообщаться. Это будет полезный опыт. Главное, не задирайте нос.

Львы

На работе - перемены к лучшему. Принесут плоды ваши добрые дела и профессиональные достижения, сделанные в прошлом, о которых вы могли забыть.

Девы

Хорошие новости придут от родственников или друзей из-за рубежа. Школьники или студенты окажутся в числе везунчиков и решат проблемы, накопившиеся по учебе.

Весы

Если в прошлом вы поступили с кем-то плохо, ждите ответку. Если наоборот, то вам сегодня помогут, вы получите интересное предложение и укрепите веру в себя.

Скорпионы

Вас ожидает приятный сюрприз или помощь партнера, любимого человека. Возможно, вы получите ценную консультацию очень дорогого специалиста. Воспользуйтесь ею.

Стрельцы

Если у вас будет поддержка семьи, все остальное сегодня вы легко преодолеете. Тем, у кого нет крепкого тыла, придется сложнее, зато заставит ценить близких.

Козероги

Вы получите новости, которые поднимут настроение и дадут надежду. Это будет связано с работой или здоровьем, образом жизни, вашими обязанностями.

Водолеи

Удачный день для педагогов, воспитателей, а также для общения с детьми. В личной жизни и учебе - обнадеживающие успехи, не сбавляйте темп!

Рыбы

К вам идут документы, новости или выводы, которые окажутся важными. Если вам нужно принять решение или оформить документ - начинайте!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп
Гороскоп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.