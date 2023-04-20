Олег Газманов высоко оценил работу столичного пункта отбора на контрактную службу

Единый пункт отбора начал работу 3 апреля

Народный артист Олег Газманов оценил уровень организации столичного пункта отбора на контрактную службу по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.

Как напомнил певец, он является членом Общественного совета Министерства обороны.

"В каждой комнате я спрашивал, есть ли что-то, что не нравится. Получил только один такой ответ, что раньше было плохо, самые первые пункты не оборудованы были, а вот сейчас все очень здорово оборудовано", - рассказал артист.

По словам Газманова, он не ожидал, что "это такой селекционный поток, где отслеживают все - группу крови, профессиональные навыки, в какое место может попасть, чтобы послужить Родине".

Единый пункт отбора начал работу 3 апреля. Вся необходимая информация доступна по телефону 117 и на портале mos.ru. Контрактники получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы.

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