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Сейм Латвии принял закон о запрете празднования 9 мая

20:10
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Документ поддержали почти 80 депутатов

Латвийский парламент одобрил закон, запрещающий проводить 9 мая любые публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы. 

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Первоначально предполагалось, что 9 мая в Латвии в 2023 году объявят, как и в 2022 году, Днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине и запретят любые массовые мероприятия.

Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила законопроект о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, который и был одобрен сеймом.

По новому закону в Латвии 9 мая и до 7 утра 10 мая запрещается использование пиротехники, на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в 2022 году решение соседней страны, выразил надежду, что те латвийцы, которые помнят историю, будут хранить гордость за Победу в своем сердце, "несмотря на постыдные действия своих властей".

Ранее российское посольство в Латвии заявило, что в Москве возмущены выходкой латвийских осквернителей, надругавшихся над памятником Александру Пушкину в Риге. В дипмисссии подчеркнули: становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в Латвии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров же заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. Как указал дипломат, "разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники".

Прежде официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией. По словам дипломата, правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские режимы пытаются "стереть народную память о священной войне и великой Победе".

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