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ФСБ задержала сторонника ИГ в Ставропольском крае

19:15
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Злоумышленник готовил теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Ставропольского края сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", передает ЦОС ФСБ.

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Уточняется, что мужчина планировал совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей. Его задержали в Минеральных Водах.

В ходе обыска были изъяты поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

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