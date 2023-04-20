ФСБ задержала сторонника ИГ в Ставропольском крае

Злоумышленник готовил теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Ставропольского края сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", передает ЦОС ФСБ.

Уточняется, что мужчина планировал совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей. Его задержали в Минеральных Водах.

В ходе обыска были изъяты поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

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