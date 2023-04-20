Минобороны: внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена

Подтверждена высокая готовность сил ТОФ к отражению агрессии вероятного противника

Министерство обороны России сообщило, что внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены. Подтверждена высокая готовность сил ТОФ к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Уточняется, что проверка проходила под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

"Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах", - сказано в сообщении.

Отмечено, что с экипажами боевых кораблей в районах Берингова, Охотского и Японского морей были проведены тренировки по поиску и уничтожению подводных лодок, отражению массированных ракетно-авиационных ударов.

Кроме того, выполнялись ракетные пуски, торпедные и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

Ранее президент России Владимир Путин, заслушав доклад главы Минобороны Сергей Шойгу о первом этапе учений, высоко оценил их ход и поручил передать благодарность участникам маневров.

Тихоокеанский флот является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он имеет в своем составе ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, а также морскую противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

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