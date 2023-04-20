ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена

19:28
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Подтверждена высокая готовность сил ТОФ к отражению агрессии вероятного противника

Министерство обороны России сообщило, что внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены. Подтверждена высокая готовность сил ТОФ к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Япония выразила протест России из-за учений ТОФ
В Китае рассказали о прошедших учениях вокруг Тайваня

Уточняется, что проверка проходила под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

"Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах", - сказано в сообщении.

Отмечено, что с экипажами боевых кораблей в районах Берингова, Охотского и Японского морей были проведены тренировки по поиску и уничтожению подводных лодок, отражению массированных ракетно-авиационных ударов.

Кроме того, выполнялись ракетные пуски, торпедные и артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

Ранее президент России Владимир Путин, заслушав доклад главы Минобороны Сергей Шойгу о первом этапе учений, высоко оценил их ход и поручил передать благодарность участникам маневров.

Тихоокеанский флот является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он имеет в своем составе ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, а также морскую противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Десантники на корабле ВМФ России
Десантники на корабле ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.