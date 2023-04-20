Фонд "Вклад в будущее" проведет онлайн-семинар по кибергигиене

Подключаться могут все желающие

Минцифры совместно с Минпросвещения и АНО "Цифровая экономика" запускает в рамках нового сезона просветительского проекта "Цифровой ликбез" мероприятия по теме "Безопасное поведение в сети Интернет", сообщили организаторы.

На специальной странице размещаются просветительские видеоматериалы по темам "Авторское право", "Цифровой этикет", "Электронные деньги", "Права потребителей", "Цифровой баланс".

Вместе с тем 25 апреля в 14:00 в онлайн-формате состоится экспертная сессия благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" по теме "Кибергигиена решает все: что должен знать каждый". Подключение доступно по ссылке.

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