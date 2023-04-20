ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

АСПИР запустила конкурс проекта "Литературная резиденция"

20:22
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Цель - выявить и поддержать таланты в области литературного творчества

Ассоциацией союзов писателей и издателей России представила конкурс проекта "Литературная резиденция". Цель - выявить и поддержать таланты в области литературного творчества.

Победителям будет предоставлена возможность участвовать в проекте "Литературная резиденция" в городе Волжский для писателей детской и подростковой литературы и в селе Гуниб для авторов остросюжетной прозы в июне 2023 года в течение 20 дней. Это позволит писателям совместить творческий процесс со встречами с читателями и знакомством с регионами.

Заявки на участие в городе Волжский принимаются до 1 мая, в селе Гуниб - до 2 мая. Принять участие в конкурсе могут граждане России старше 18 лет.

Все подробности представлены здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Молодые писатели
Молодые писатели
Молодые писатели
Молодые писатели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.