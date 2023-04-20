АСПИР запустила конкурс проекта "Литературная резиденция"

Цель - выявить и поддержать таланты в области литературного творчества

Ассоциацией союзов писателей и издателей России представила конкурс проекта "Литературная резиденция". Цель - выявить и поддержать таланты в области литературного творчества.

Победителям будет предоставлена возможность участвовать в проекте "Литературная резиденция" в городе Волжский для писателей детской и подростковой литературы и в селе Гуниб для авторов остросюжетной прозы в июне 2023 года в течение 20 дней. Это позволит писателям совместить творческий процесс со встречами с читателями и знакомством с регионами.

Заявки на участие в городе Волжский принимаются до 1 мая, в селе Гуниб - до 2 мая. Принять участие в конкурсе могут граждане России старше 18 лет.

Все подробности представлены здесь.

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