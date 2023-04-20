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Макрон отказался покидать пост президента

20:51
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Президент Франции в ответ на призывы к его отставке заверил, что не покинет свой пост

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о том, что он может уйти со своей должности только на следующих президентских выборах. Таким образом он ответил гражданам, которые недовольны пенсионной реформой Франции и призывающие его покинуть свой пост.

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Об этом он  заявил в кадрах телеканала LCI во время незапланированной остановки в ходе визита в департамент Эро на юге Франции.

"Я не подам в отставку, этого не произойдет. Надо будет подождать 2027 года", - заявил Макрон. Напомним, что в 2027 году во Франции состоятся выборы президента Франции.

На текущей неделе Макрон начал рабочие поездки по французским регионам. Например, в среду он побывал на заводе деревообрабатывающего предприятия Mathis ("Матис") в городе Мюттершольц в Эльзасе. А в четверг он побывал в коммуне Ганж.

В обоих местах во время визита президента произошли некоторые инциденты. Например, завод "Матис" перед визитом президента был отключен от электроэнергии, а колледж в Ганже во время посещения Макрона оказался также отключен от электричества.  

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