Мишустин посетил Смоленский авиационный завод

Одно из ведущих предприятий ОПК

Глава кабмина Михаил Мишустин сегодня с рабочей поездкой посетил Смоленск, передает "ТВ Центр".

Премьер посетил клиническую больницу скорой помощи. Это одно из старейших медучреждений региона - возведено еще в 19 веке. На сегодняшний день его отделения оборудованы самой современной техникой. Но сами здания давно не видели ремонта. Премьер пообещал помочь.

Вообще на модернизацию системы здравоохранения региона правительство намерено выделить полмиллиарда рублей.

Еще один пункт в поездке Михаила Мишустина - Смоленский авиационный завод, одно из ведущих предприятий ОПК. Также там собирают узлы и агрегаты для самолетов малой авиации. А скоро начнется производство крыла для нового турбо-винтового пассажирского самолета "Ладога".

"Очень надеюсь, что "Ладога" сможет заменить те самолеты, которые многие помнят, в том числе Ан-24 и целый ряд других и иностранных самолётов . Сегодня мы сказали о потребности 400. Там больше, сегодня считали, около 550 таких самолетов уже будет востребовано. Это не считая рынок ближнего зарубежья и рынок дружественных стран и недружественных стран. Я абсолютно уверен, что такая модель самолета, экономичная, эргономичная по цене и производительности, будет очень востребована", - сказал премьер.

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