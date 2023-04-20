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Медведев пообещал Украине разгром "как в Сталинграде"

21:27
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Зеленского зампред СБ России назвал "проверенным фашистом"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что журналисты немецкого издания Die Welt прямо призывают Владимира Зеленского "не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом".

"Наконец-то поняли, что этот актер - настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии", - отметил Медведев.

Он добавил, что разгром киевского режима "будет таким же, как в Сталинграде".

Ранее Медведев назвал Украину недоразумением и предрек скорое исчезновение этой страны с карты мира. По словам зампреда Совбеза, Украина не нужна США, Африке и Латинской Америке, Азии и России. И, более того, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна также самим ее гражданам.

До этого Медведев выразил уверенность в том, что команда Зеленского обязательно предстанет не только перед человеческим судом, но прежде всего перед судом Божьим.

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