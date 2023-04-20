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Более 600 человек погибли в Судане

22:16
  • четверг
  • 20 апреля 2023

В результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц

В результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили более сотни медицинских учреждений.

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Об этом, во вторник, 20 апреля, сообщил телеканалу AlHadath суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

"В столкновениях в Судане погибли более 600 человек", - сказал глава Минздрава, слова которого привел телеканал.

Как отметил Ибрагим, в настоящее время страна сталкивается с трудностями в получении помощи из-за рубежа, а если боевые действия затянутся, то будет страдать еще и от распространения эпидемий.

Ибрагим призвал не допускать атак на больницы. По его словам, медицинские учреждения обязательно должны быть защищены в первую очередь.

Ранее ВОЗ сообщила, что число погибших мирных граждан в продолжающихся шестой день столкновениях между армией и спецназом достигло 330, ранения получили 3200 человек. 

Ранее МИД Судана заявил, что вооруженный конфликт между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования является внутренним делом суверенного государства и должен быть урегулирован самими суданцами, без вмешательства извне. При этом пока попытки убедить спецназ Судана интегрироваться в Вооруженные силы государства не увенчались успехом.

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