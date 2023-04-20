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В Белгороде прогремел взрыв: что известно к этой минуте

22:54
  • четверг
  • 20 апреля 2023

По словам губернатора региона, пострадавших нет

Сразу несколько Telegram-каналов поздно вечером в четверг сообщили о мощном взрыве в Белгороде.
Жертвами обстрелов ВСУ в Белгородской области стали 30 человек

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва был частично поврежден дом и витрина магазина. Автомобиль взрывной волной закинуло на крышу супермаркета. На месте взрыва образовалась воронка.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram подтвердил информацию о взрыве.

"По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", - написал он.

Гладков уточнил, что повреждено остекление в многоквартирном доме, покорежены автомобили.

На месте ЧП находятся оперативные службы. 

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший свидетелем происшествия, рассказал РИА Новости, что ЧП произошло на перекрестке улиц Ватутина и Губкина.

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Последствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
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