В Белгороде прогремел взрыв: что известно к этой минуте

По словам губернатора региона, пострадавших нет

Сразу несколько Telegram-каналов поздно вечером в четверг сообщили о мощном взрыве в Белгороде.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва был частично поврежден дом и витрина магазина. Автомобиль взрывной волной закинуло на крышу супермаркета. На месте взрыва образовалась воронка.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram подтвердил информацию о взрыве.

"По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", - написал он.

Гладков уточнил, что повреждено остекление в многоквартирном доме, покорежены автомобили.

На месте ЧП находятся оперативные службы.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший свидетелем происшествия, рассказал РИА Новости, что ЧП произошло на перекрестке улиц Ватутина и Губкина.

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