Минобороны России назвало причину взрыва в Белгороде

Жертв нет

Нештатный сход авиационного боеприпаса во время полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил России стал причиной взрыва в Белгороде. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что это произошло около 22:15 четверга по московскому времени. Происшествие привело к повреждениям жилых домов, однако жертв удалось избежать. Ведется расследование, сообщает ТАСС.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что пострадали две женщины, одна из них госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В Белгороде организован информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях в городе. На месте происшествия работает следственная группа и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.

На месте ЧП образовалась воронка радиусом 20 метров, рассказал политик. Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Повреждены стекла в окнах близлежащих жилых домов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале отметил, что движение автотранспорта по улицам Ватутина и Губкина было приостановлено после инцидента. На период проведения восстановительных работ схема движения в этом районе изменена. Градоначальник заверил, что завершить эти работы планируется максимально быстро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"