ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России назвало причину взрыва в Белгороде

08:12
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Жертв нет

Нештатный сход авиационного боеприпаса во время полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил России стал причиной взрыва в Белгороде. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.
В Белгороде прогремел взрыв: что известно к этой минуте

В ведомстве уточнили, что это произошло около 22:15 четверга по московскому времени. Происшествие привело к повреждениям жилых домов, однако жертв удалось избежать. Ведется расследование, сообщает ТАСС.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что пострадали две женщины, одна из них госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В Белгороде организован информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях в городе. На месте происшествия работает следственная группа и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.

На месте ЧП образовалась воронка радиусом 20 метров, рассказал политик. Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Повреждены стекла в окнах близлежащих жилых домов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале отметил, что движение автотранспорта по улицам Ватутина и Губкина было приостановлено после инцидента. На период проведения восстановительных работ схема движения в этом районе изменена. Градоначальник заверил, что завершить эти работы планируется максимально быстро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.