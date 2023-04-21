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WP: США предложили Украине оставить Артемовск

08:52
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Российские войска продолжают спецоперацию

Американские власти указывали Киеву на риски окружения украинских военных в Артемовске при попытках удержать свои позиции в городе. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля, из секретных документов Пентагона, оказавшихся в открытом доступе в результате утечки.

ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин
Что сейчас происходит в Артемовске

Как пишет The Washington Post, Соединенные Штаты давали "мрачные оценки" по перспективам ВСУ удержать Артемовск еще в январе. При этом Киеву предлагали оставить город и вывести из него свои войска ради минимизации потерь.

Вашингтон, учитывая "устойчивые" успехи ВС России в Артемовске, усомнился в способности ВСУ удержать позиции в городе, отмечает издание.

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине, активные действия ведутся в Артемовске и его окрестностях. Военкоры отмечали, что штурмовым подразделениям ВС России удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепленным районом в населенном пункте Часов Яр. Бойцы ЧВК "Вагнер" подошли к трассе через Хромово, стремясь закрепиться на ней, а также ведут активные наступательные действия вдоль улицы Александры Колпаковой и северо-восточнее улицы Пушкина.

Министерство обороны России подтвердило, что штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. При этом ВДВ и артиллерия пресекали попытки ВСУ контратаковать и перебросить резервы в районе Артемовска. В частности, в районе населенного пункта Константиновка российские военные поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут".

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