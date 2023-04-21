Павел Дуров возглавил рейтинг "обедневших" российских миллиардеров

Его состояние сократилось на 3,6 млрд долларов

Создатель Telegram Павел Дуров занял первое место в рейтинге российских миллиардеров, состояние которых сократилось в 2022 году. Бизнесмен за год потерял 3,6 млрд долларов — его состояние оценивается в 11,5 млрд долларов. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет Forbes.

Вторым в перечне "обедневших" российских миллиардеров значится инвестор и совладелец Datadog Леонид Богуславский, лишившийся за год 1,1 млрд долларов.

Замыкают тройку лидеров рейтинга "обедневших" миллиардеров Дмитрий и Игорь Бухманы, их главным активом Forbes называет компанию-разработчика игр Playrix. Бухманы потеряли по 1,1 млрд долларов.

В целом из участников рейтинга самых богатых людей России по версии Forbes с финансовыми потерями столкнулись 13 человек, их совокупные убытки оцениваются в 8,5 млрд долларов.

В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, российский лидер Владимир Путин обратился к предпринимателям, которые вывели свои активы из России. Он указал, что "образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой". Люди, которые вовремя этого не поняли, рассматривали Россию лишь только как источник заработка, а жить планировали в основном за рубежом. В итоге у них "отняли даже законно заработанные средства".

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