Министр образования США трижды не смог дать определение женщины

Поди разберись

Детства наше золотое всё счастливей с каждым днём - пелось в старой песне. Времена поменялись, теперь детей в свободном мире приучают к мысли, что их главная цель, миссия - не учить всякую там математику с биологией, или знания получать, а им нужно срочно определиться, какого они пола. В Штатах несовершеннолетним легко выдают гормональные блокаторы и прописывают терапию для трансгендерного перехода.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребёнка до его совершеннолетия, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь", - ранее заявил Илон Маск.

Так он откликнулся на слова Джо Байдена, который раскритиковал губернатора Флориды Де Сантиса за то, что губернатор запретил пичкать детей гормональными пилюлями и делать им операции по смене пола. Старый Джо, растерявший мыслительные способности, назвал решение греховным.

"Трансидеология претендует на господство над самой природой. "Мы можем изменить человеческую природу, то, с чем мы родились", - скажут они вам с дикой уверенностью. Христиане никогда не согласятся с таким утверждением, потому что они верят, что подобной силой обладает только Бог", - говорит телеведущий Такер Карлсон.

Неуёмный Карлсон тут же откликнулся. И кто скажет, что он не прав? Во Флориде борцуны за невнятную ориентацию забросали трусами конгрессменов во время заседания. Могли бы и ромашками по лицу отхлестать.

Министр образования США Мигель Кардона в ходе обсуждения участия трансгендеров в школьных соревнованиях, трижды не смог дать определения того, что такое женщина. Да поди разберись! Дикое стадо, подогреваемое политиками, готово перековать на свой лад всё вокруг. Но детей зачем трогать? Daily Mail пишет: дети в школах настолько запутались, что меняют сексуальную ориентацию каждую неделю. Им бы уроки делать, но им ставят вопрос ребром: ну-ка скажи, какого ты сегодня пола. Уж и не поймёшь.

Весь этот пёстрый поток весёлых ребят, растерявших половые признаки, тревожит людей, которые используют мозг по прямому назначению - чтобы думать, а не выдумывать новые формы извращений, к котором нужно срочно привлекать детей. Обозреватель британской "Телеграф" Джордан Петерсон: "Отрицая науку, медицина совершает одно из самых страшных моральных преступлений современности. Это должно закончиться".

Ау, кто его услышит? Хорошо, если только трусами закидают. Госсекретарь Блинкен и жена Байдена Джил вручают "Женскую награду за отвагу" трансгендеру Альбе Руэду, который - только не падайте - работает спецпосланником Аргентины по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. У людей разумных создается впечатление, что весь этот ЛГБТ-маскарад затеян на высоком уровне для того, чтобы сделать из людей необразованное бессмысленное стадо, занятое исключительно проблемами сексуальной ориентации. Таким сбродом и управлять несложно.

Это у нас, тёмных, в зеркало посмотрел и сразу понял, какого ты пола, а в мире просвещённом нужно долго мучиться и каждый день понимать, что у тебя в действительности всё не так как на самом деле.

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