Политолог Марков: страны Латинской Америки поняли, что лучше быть с Россией

Россия продолжит работу по формированию многополярного мироустройства

Москва не согласна с тем, чтобы мир жил по "правилам", которые навязывают другим странам Соединённые Штаты. Вместе с теми, кто тоже отвергает подобный диктат, Россия продолжит работу по формированию многополярного мироустройства. Сергей Лавров заявляет об этом на переговорах в Гаване. Куба - последний пункт поездки министра иностранных дел по странам Латинской Америки. Перед этим Лавров побывал в Бразилии, Венесуэле и Никарагуа. В каждой из стран он встречал поддержку внешнеполитического курса России.

О ситуации в странах Латинской Америки с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Сергей Марков, директор Института политических исследований.

"Они [страны Латинской Америки] во многом ориентированы на Вашингтон. В Бразилии читают вашингтонскую прессу, в том числе про нас, и смотрят на нас сквозь эту призму. Там зависимость огромная, американские капиталы, плюс, если что, могут взять и снять президента. США очень влиятельны. Но смотрите, что происходит. Кубинцы хотели мириться с Вашингтоном. Уже почти, а раньше они были примерно, как у нас Абхазия, а потом стали независимыми. Но случилась СВО и все увидели, что американцы террористы, лгут, убивают, взрывают газопроводы, могут убить кого угодно. Кубинцы обомлели и сказали: не-не, мириться не будем, возвращаемся к русским и китайцам. То же самое с Венесуэлой. А что значит быть с русскими? Это значит: участвовать в создании параллельной, альтернативной инфраструктуры. Альтернативной, глобальной экономики, по сути", - сказал Марков.

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