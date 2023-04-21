В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и героизм

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Гвардии старший сержант Максим Анисимов в ходе освобождения одного из посёлков от неонацистов, лично уничтожил 5 опорных пунктов ВСУ. Благодаря смелости и решительности Максима и его сослуживцев, российские подразделения прорвали оборону противника и развили стремительное наступление.

Гвардии сержант Роман Евграшин во время проведения разведки обнаружил диверсионную группу противника и вместе с сослуживцами принял решение навязать бой. Экипаж БМП Романа, используя рельеф местности, максимально близко подобрался к противнику и уничтожил две боевые бронированные машины ВСУ.

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