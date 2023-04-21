ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:56
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Они проявляют мужество и героизм

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Гвардии старший сержант Максим Анисимов в ходе освобождения одного из посёлков от неонацистов, лично уничтожил 5 опорных пунктов ВСУ. Благодаря смелости и решительности Максима и его сослуживцев, российские подразделения прорвали оборону противника и развили стремительное наступление.

Гвардии сержант Роман Евграшин во время проведения разведки обнаружил диверсионную группу противника и вместе с сослуживцами принял решение навязать бой. Экипаж БМП Романа, используя рельеф местности, максимально близко подобрался к противнику и уничтожил две боевые бронированные машины ВСУ.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.